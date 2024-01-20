Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı. Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a giden bir otomobili durdurarak yapılan aramada 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Otomobil sürücüsü E.P. gözaltına alındı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a giden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 160 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Otomobil sürücüsü E.P. gözaltına alındı.