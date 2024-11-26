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Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
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Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 494,65 gram bonzai, 9,31 gram esrar ve 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gümüşhacıköy girişinde 2 aracı durdurdu.

Araçlardaki aramalarda, 494,65 gram bonzai ham maddesi, 9,31 gram esrar ve 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Çalıştığımızda, inandığımızda yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerini yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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