Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Amasya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 96 kök kenevir bitkisi ve 220 gram kubar esrar ele geçirildi.

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheliler S.G. ve H.T. teknik ve fiziki takibe alındı.

Taşova ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler adreslerinde yakalandı. Arazide 96 kök kenevir bitkisi ile zanlıların üzerlerinde 220 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.