Haberler

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Belirlenen ikametlerde ve araçlarda yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Belirlenen ikametlerde ve araçlarda yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Suluova Amasya Operasyon Jandarma Güncel Haberler

title