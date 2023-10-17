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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Belirlenen ikametlerde ve araçlarda yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.