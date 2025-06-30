Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

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Amasya merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Amasya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 314 sentetik ecza hapı, 76,82 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş tütün, 41,31 gram sentetik uyuşturucu, 2,74 gram esrar, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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