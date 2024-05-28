Amasya'da uyuşturucu emdirilmiş 7 kağıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine B.K'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 7 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Amasya'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu emdirilmiş 7 kağıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine B.K'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 7 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.