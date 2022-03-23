Amasya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Amasya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı

AA - Murat Demirci - Güncel
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Amasya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bir otomobil, şüphe üzerine ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Otomobildeki S.K. (37) ile M.G. ( 50) gözaltına alındı.

AA / Murat Demirci - Güncel

Gümüşhacıköy, Uyuşturucu, Otomobil, Amasya, Güncel, Haberler

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