Amasya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı
AA - Murat Demirci - Güncel
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bir otomobil, şüphe üzerine ilçe girişinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Otomobildeki S.K. (37) ile M.G. ( 50) gözaltına alındı.
AA / Murat Demirci - Güncel