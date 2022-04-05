Amasya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı
AA - Murat Demirci - Güncel
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili Gümüşhacıköy girişinde durdurdu.
Otomobildeki aramada, 2 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Araçtaki E.Ç, M.G. ile S.B. gözaltına alındı.
AA / Murat Demirci - Güncel