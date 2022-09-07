AMASYA'DA UYUM EĞİTİME POLİS MOTİVASYONU

AMASYA'da ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başlarken, trafik polisleri okullarda öğrencilere hediyeler vererek motive etmeye çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri Uyum Haftası kapsamında Serdar Zeren İlkokulunu ziyaret edip öğrencilere içinde çeşitli eğitim materyallerinin bulunduğu çanta, yelek ve kırmızı düdük hediye etti. 1.sınıf öğrencisi Ayaz Kaplan (6) ve Aşk Bütüner (6),?Polis amcalar bizi ziyarete geldi hediyeler getirdi. Çok mutlu olduk, teşekkür ederiz? dedi.Uyum eğitimine başlayan öğrencileri okula motive etmek için ziyarete geldiklerini belirten komiser Burak Tavşan, 'Valimiz Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürümüz Ali Kemal Kurt'un talimatları doğrultusunda uyum eğitimlerine başlayan 1. sınıf öğrencilerimizi yerlerinde ziyaret etmek, onlara çeşitli hediyeler takdim etmek istedik. Bu maksatla da bugün Serdar Zeren İlkokulumuza geldik ve öğrencilerimize çeşitli trafik eğitimiyle alakalı materyaller takdim ettik. Özellikle son yıllarda trafik güvenliğinin sağlanmasında çocuk yaşlarda trafik eğitiminin verilmesinin önemini biliyoruz. Bu maksatla da eğitimlerimize yıl boyunca devam edeceğiz" diye konuştu.Okul Müdürü Menderes Keten ise, 'Uyum haftasında emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Bizlere destek oldular.Öğrencilerimize en başından beri trafik kurallarıyla ilgili bilinçlendirme çalışmasında katkıda bulundular. Onlara iyi ki varsınız diyoruz' ifadelerini kullandı.Miniklerin uyum haftasına katkıda bulunmak amacıyla polislerin bir istekleri olup olmadığını sorduğu öğrenciler hep bir ağızdan 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' sloganını seslendirdi.