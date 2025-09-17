Haberler

Amasya'da Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Bilgilendirme Projesi Başlatıldı

Amasya'da Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Bilgilendirme Projesi Başlatıldı
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin güvenliği ve toplumsal duyarlılığını artırmak amacıyla 'El Ele Güvenli Geleceğe' sloganıyla bilgilendirme projesi başlattı. Öğrencilere yönelik stantlar kurularak, çeşitli şubeler tarafından güvenlik bilgilendirmeleri yapıldı.

Amasya'ya üniversite okumak için gelen öğrenciler polis ekipleri tarafından bire bir bilgilendirildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin güvenliği, bilinçlenmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla 15-17 Eylül 2025 tarihleri arasında kapsamlı bir bilgilendirme projesi başlattı.

"El Ele Güvenli Geleceğe" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Amasya Üniversitesi'nin farklı yerleşkelerinde öğrenci bilgilendirme stantları kuruldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak Amasya'ya üniversite okumak için gelen öğrencileri bilgilendirdi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin güvenliği için her zaman yanlarında olduklarını, eğitim-öğretim yılı boyunca benzer etkinliklerin süreceğini bildirdi.

