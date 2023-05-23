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Amasya'da uçurtma şenliği yapıldı

Amasya'da uçurtma şenliği yapıldı

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Amasya Akşamseddin İlkokulu tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Amasya Akşamseddin İlkokulu tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Ermiş köyünde bulunan, Lokman mevkisinde, düzenlenen etkinliğe 125 ilkokul öğrencisi katıldı.

Öğretmenleriyle piknik yapan öğrenciler daha sonra okulda hazırladıkları uçurtmalarını uçurdu.

Öğretmenlerden Seyit Ahmet Kanık, öğrencilerle beraber güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Bugün öğrencilerimizle keyifli bir gün geçirdik, önce piknik yaptık, hemen ardından uçurtmalarımızı gökyüzüne saldık. 125 çocuğumuz unutamayacakları bir gün yaşadı." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

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