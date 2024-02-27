Amasya'da üç mağazadan hırsızlık yapan kadın tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, üç farklı mağazadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, üç farklı mağazadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üç farklı mağazadan çeşitli gıda malzemesi ve elektronik eşya hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri hırsızlık şüphelisi G.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.