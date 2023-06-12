Amasya'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 05 AAT 034 plakalı otomobil, Tersakan Kavşağı mevkisinde, Ş.P'nin kullandığı 05 ACF 777 plakalı ve L.G. yönetimindeki 05 ADB 076 plakalı otomobillerle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel