Amasya'da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Amasya Merzifon Havalimanı kavşağında meydana geldi. Üç aracın da hasar gördüğü kazada, Niyaz Tunç (66 yaş) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Veli Tunç ve Figen Tunç ile Abdulkadir Dinç ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Amasya'da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Amasya Merzifon Havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Tunç yönetimindeki 05 DY 512 plakalı otomobil kavşağa giriş yapmaya çalıştığı esnada Necmiye Aydın idaresindeki 05 ACM 578 plakalı otomobille çarpıştı. Ardından Murat Güner idaresindeki 34 DPL 903 plakalı pikapta araçlara çarparak kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Üç aracın da hasar gördüğü kazada, Niyaz Tunç (66 yaş) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Veli Tunç ve Figen Tunç ile Abdulkadir Dinç ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.