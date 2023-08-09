Amasya'da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Amasya Merzifon Havalimanı kavşağında meydana geldi. Üç aracın da hasar gördüğü kazada, Niyaz Tunç (66 yaş) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Veli Tunç ve Figen Tunç ile Abdulkadir Dinç ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.