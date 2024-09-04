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Amasya'da Türkiye Yüzyılı Öğretmenleri Doğa Bilim Akademisi Projesi Tamamlandı

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Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi'nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK 4004 'Türkiye Yüzyılı Öğretmenleri Doğa Bilim Akademisi Projesi' sona erdi. Projenin eğitim faaliyetlerinin tamamlandığı kapanış töreninde il müdürü ve diğer katılımcılar sertifikalarını aldı.

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde Amasya Üniversitesinin paydaşı olduğu, TÜBİTAK 4004 "Türkiye Yüzyılı Öğretmenleri Doğa Bilim Akademisi Projesi" sona erdi.

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde hazırlanan projenin eğitim faaliyeti tamamlandı.

Yürütücülüğünü matematik öğretmeni Kadriye Zobu'nun üstlendiği projede Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğretmeni Ayşegül Celep Havuz ve matematik öğretmeni Nursen Yılmaz yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile Kılıç, kapanış töreninde katılımcılara sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel amasya

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