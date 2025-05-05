Amasya'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Proje Değerlendirme Toplantısı
Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen projelerin analizini yapmak üzere bir toplantı düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, okul müdürleri ile bir araya gelerek öğrenci başarısını artırmaya yönelik stratejiler üzerinde durdu.
Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen projelerin durum değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun, okul müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, yürütülen projelerin yanı sıra öğrenci başarısının artırılmasına yönelik uygulanacak yöntemler, EBA, Velivizyon ve MEBİ bireysel öğretme platformunun etkin kullanımını sağlamak için planlanan çalışmalar, okul güvenliği gibi konular ele alındı.
Okulların fiziki durumu, yapılan ve yapılması planlanan eğitim-öğretim çalışmaları hakkında brifing alan Katipoğlu, idarecilere başarı ve kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel