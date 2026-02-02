Tünel çıkışında traktörün kalas yüklü römorku devrildi; o anlar kamerada
Amasya'da Ferhat Tüneli çıkışında hızlı giren traktörün kalas yüklü römorku devrildi. Kalaslar yola savrulurken, kazada yaralanan olmadı ve yol bir süre trafiğe kapandı.
AMASYA'da tünel çıkışında kavşağa hızlı giren traktörün kalas yüklü römorku devrildi. Kalasların yola savrulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ferhat Tüneli çıkışı Karacaoğlan Caddesi'nde meydana geldi. M.F.B. yönetimindeki traktör, tünel çıkışındaki kavşağa hızlı girince kalas yüklü römork devrildi. Römorkta bulunan kalaslar yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
