Amasya'da Traktör ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktör ile kamyonet çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
K.B'nin kullandığı 60 ABR 430 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle mevkisinde Ş.Ü. idaresindeki 60 ADY 449 plakalı traktörle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel