Amasya'da trafik polisleri aracı bozulan vatandaşa yardım etti

AMASYA'da aracı bozulan vatandaşa trafik polisleri yardım eli uzattı. Polisler, 'trafik aksamasın' diye yol ortasında kalan aracı iterek uygun bir yere götürdü.

Amasya'da bayram nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde arıza yapan otomobil sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yardım etti. Trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun açılmasını sağladı.