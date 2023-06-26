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Amasya'da trafik polisleri aracı bozulan vatandaşa yardım etti

Amasya'da trafik polisleri aracı bozulan vatandaşa yardım etti

Güncel Haberler

Amasya'da trafik polisleri, aracı bozulan vatandaşa yardım ederek tıkanan yolun açılmasını sağladı.

AMASYA'da aracı bozulan vatandaşa trafik polisleri yardım eli uzattı. Polisler, 'trafik aksamasın' diye yol ortasında kalan aracı iterek uygun bir yere götürdü.

Amasya'da bayram nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde arıza yapan otomobil sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yardım etti. Trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun açılmasını sağladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

Amasya Güncel Haberler

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