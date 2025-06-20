Amasya'da Trafik Polisi Motosikletine Çarpan Taksinin Anları Kamerada

Amasya'da Trafik Polisi Motosikletine Çarpan Taksinin Anları Kamerada
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Amasya'da bir taksi, kavşakta dönüş yaparken motosikletli trafik polisi Feyzullah A.'ya çarptı. Kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı, polis hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

AMASYA'da Mustafa G.'nin kullandığı taksinin, kavşaktan dönerken, seyir halindeki motosikletli trafik polisi Feyzullah A.'ya çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Ferhat Tüneli Valilik çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 05 T 0098 plakalı taksi, kavşaktan döndüğü sırada, seyir halinde olan motosikletli trafik polisi Feyzullah A.'ya çarptı. Savrulan polis, yola düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı duyan meslektaşları da olay yerine gelip müdahalede bulundu. Sağlıkçıların ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı trafik polisi Feyzullah A., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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