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Amasya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Yaralı
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Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü ve 7 aylık oğlu yaralanırken, eşi Ebrar Melike Bal hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, tarlaya uçtuğu kazada sürücü İsmail (30) ve 7 aylık oğlu Mirza yaralandı, eşi Ebrar Melike Bal (27) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mahmatlar köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Bal yönetimindeki 16 AKM 670 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerlere çarparak, takla atıp tarlaya uçtu. Kazada, sürücü ile eşi Ebrar Melike Bal ve 7 aylık oğlu Mirza Bal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ebrar Melike Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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