Amasya'da Trafik Kazası: 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Amasya'da otomobilin çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Helvacı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Koçaslan'a (60) plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Koçaslan, kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.