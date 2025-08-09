Amasya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, İlyasköy mevkisinde meydana geldi.

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adnan D. idaresindeki 78 ABA 224 plakalı otomobil, İlyasköy mevkisinde, Erdoğan Ş'nin kullandığı 05 EK 119 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Ucuz ürün için market market gezmeye son! Yeni uygulama hayata geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.