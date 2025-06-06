Amasya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tarık Ş'nin kullandığı 42 SP 001 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, İslam G. idaresindeki 34 DRD 291 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kavşaktan çıktığı, hafif ticari araçla çarpıştığı ve hafif ticari aracın refüje çıktığı anlar yer alıyor.