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Amasya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Amasya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İstanbul'dan Samsun'a giden hafif ticari araç şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun'a giden Sadi Sonkaya idaresindeki 34 EYF 371 plakalı hafif ticari araç, Sekü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

Gümüşhacıköy Tragger Samsun Amasya Güncel Haberler

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