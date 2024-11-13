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Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Amasya'da bir otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

AMASYA'da, otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Amasya Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Hakkı Sinan Varol yönetimindeki 06 ZOG 06 plakalı otomobil, önünde seyreden Ferhat Yıldız idaresindeki 06 DCG 672 plakalı minibüse arkadan çarptı. Otomobildeki Aynur Varol, Cansever Varol, Tuba Varol ve Nilay Alemdar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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