Amasya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çevre yolunda Birol Türk'ün kullandığı 07 UA 316 plaka otomobil bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, otomobildeki Aycan Arslan, Sema Türk, Toprak Türk ve Rüzgar Türk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.