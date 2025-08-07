Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 34 EFZ 356 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolu Durucasu köyü kavşağında E.D'nin kullandığı 05 AAD 646 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.D. ile aynı otomobilde bulunan N.D. ve M.M.S. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.