Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.U. idaresindeki 05 HK 850 plakalı otomobil, Sepetli mevkisinde, S.Ü'nün kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardan birinde bulunan D.C. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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