Amasya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Amasya'da Ferhat Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Servis minibüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu ihbar üzerine hızlıca olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Amasya'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ferhat Tüneli'nde, Y.D. idaresindeki 05 S 0044 plakalı servis minibüsü, H.Ç. yönetimindeki 05 AAV 176 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, tünelin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
