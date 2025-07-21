Amasya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Taşova ilçesinde iki otomobil ve bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 otomobil ve bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yavuz Çatal'ın kullandığı 51 AKR 857 plakalı ve Gündüz Balta'nın kullandığı 34 KGJ 565 plakalı otomobiller ile Samet Akpınar'ın kullandığı 55 AOR 479 plakalı hafif ticari araç Dörtyol köyü mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel