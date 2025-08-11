Amasya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı
Amasya-Taşova kara yolunda otomobil ile tarım aracı 'pat pat' çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da otomobil ile "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kasım K. idaresindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil, Amasya- Taşova kara yolu Çiğdemlik mevkisinde Fatih Pazar'ın kullandığı "pat pat" diye bilinen tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi ve tarım aracında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı, pat pat sürücüsü ve yanında bulunan Nesrin Pazar hayatını kaybetti.

Yaralılar ise ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
