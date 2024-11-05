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Amasya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki 05 KE 808 plakalı otomobil, Saray Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Otomobilde bulunan Hakan Kazabatlı (19) ve Abdussamet Tomak (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve araçta bulunan Emir Sefa Kindar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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