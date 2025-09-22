Amasya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
B.B. idaresindeki 05 AS 817 plakalı hafif ticari araç ile Y.M. yönetimindeki 05 ADK 361 plakalı otomobil, Yeni Sanayi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.M, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel