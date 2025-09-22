Haberler

Amasya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

B.B. idaresindeki 05 AS 817 plakalı hafif ticari araç ile Y.M. yönetimindeki 05 ADK 361 plakalı otomobil, Yeni Sanayi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.M, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Fenebahçe'deki seçimin gizli kahramanı Hakan Bilal Kutlualp

Fenebahçe'deki seçimin gizli kahramanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere'nin evliliklerinin neden sona erdiği belli oldu

İhanet iddiaları konuşuluyordu, gerçek neden ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.