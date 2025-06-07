Amasya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Amasya'da Trafik Kazası: 1 Ölü
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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. C.T. yönetimindeki hafif ticari araç, K.D'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü, hastanede kurtarılamadı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Sanayi Mahallesi'nde C.T. yönetimindeki 05 AEP 533 plakalı hafif ticari araç ile K.D'nin kullandığı 05 HK 222 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.T, kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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