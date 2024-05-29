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Amasya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında Müberra G. yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada yolcu olarak bulunan Bahar Turna yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Müberra G. yönetimindeki 05 ADD 979 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Şeyhcui Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Bahar Turna yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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