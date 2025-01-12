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Amasya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 6 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 6 Yaralı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Niyazi Göbel'in (35) kullandığı 05 RE 112 plakalı otomobil, Samsun yönünden gelen Deniz Koç'un (28) yönetimindeki 34 KVN 193 plakalı otomobille Eski Çeltek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan Deniz Koç, Meltem Merve Urfalı (27) ile diğer araçtaki aynı aileden Fadime (63), Cahit (50), Bilge (35) ve Ayaz Bulut Göbel (4), olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fadime Göbel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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