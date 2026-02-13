Haberler

Amasya'da bazı trafik kazaları KGYS kameralarıyla görüntülendi

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, ocak ayında Amasya'da yaşanan bazı trafik kazalarının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde iki otomobilin çarpışması ve bir otomobilin motosiklete çarpması gibi kaza olayları yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ocak ayında Amasya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemince (KGYS) kaydedilen bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde, Akbilek Köprüsi mevkisinde iki otomobilin çarpışması, Yampaş Kavşağı'nda bir otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması yer alıyor.

Mehmet Varinli Caddesi'nde otomobilin çarpıştığı motosikletteki sürücünün yaralandığı kaza da paylaşılan görüntüler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
