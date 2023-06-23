Amasya'da toprağa gömülü mühimmat bulundu
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde özel bir şirkete ait iş makinesi ile çukur açıldığı esnada toprağa gömülü mühimmat bulundu. İncelemede 10 tüfek bombası, bir el bombası ve 5 yarım TNT kalıbı ele geçirildi. Malzemeler kontrollü şekilde imha edildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa gömülü çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İlçeye bağlı Kara Mustafa Paşa köyünde özel bir şirkete ait iş makinesi ile çukur açıldığı esnada mühimmat bulunduğu ihbarı üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Olay yerinde yapılan incelemede 40 milimetrelik 10 tüfek bombası, bir el bombası ve 5 yarım TNT kalıbı bulundu.
Malzemeler bölgede kontrollü şekilde imha edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel