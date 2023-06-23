Amasya'da toprağa gömülü mühimmat bulundu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde özel bir şirkete ait iş makinesi ile çukur açıldığı esnada toprağa gömülü mühimmat bulundu. İncelemede 10 tüfek bombası, bir el bombası ve 5 yarım TNT kalıbı ele geçirildi. Malzemeler kontrollü şekilde imha edildi.