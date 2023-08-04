Amasya'da polisin yaptığı yol kontrolünde tırın içindeki 70 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Amasya'da tırda 70 kaçak göçmen yakalandı

AMASYA Amasya'da polisin yaptığı yol kontrolünde tırın içindeki 70 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçesinden Amasya il merkezine seyir halinde olan İran uyruklu Babak M. yönetimindeki 46 AB 538 plakalı tır polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde dorse kısmında yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62 Afganistan, 6 Pakistan, 2 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenlerin parmak izleri alındı. Ardından da sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.