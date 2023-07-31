Amasya'da tır yangını: Dorse ve iş makinesi kurtarıldı

Amasya'da bir tırın kupası bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Şoförün müdahalesiyle dorse ve üzerindeki iş makinesi yangından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.