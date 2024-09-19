Amasya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sebahattin M. idaresindeki 34 TA 4565 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü kavşağında, Sharofıdın K. yönetimindeki 7537 RK 02 yabancı plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Güler M, Umut M, Didem K. ve Toprakcan K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.