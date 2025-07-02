Amasya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 07 AJY 71 plakalı tır, Dörtyol köyü mevkisinde H.Şnin kullandığı 60 HS 403 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel