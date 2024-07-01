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Amasya'da tır ile otomobil çarpışması: 4 yaralı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İran uyruklu J.Z'nin kullandığı 94 AD 184 plakalı tır, Yolaçan mevkisinde A.K'nin kullandığı 41 AIG 097 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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