Amasya'da tır ile otomobil çarpışması: 4 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İran uyruklu J.Z'nin kullandığı 94 AD 184 plakalı tır, Yolaçan mevkisinde A.K'nin kullandığı 41 AIG 097 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.