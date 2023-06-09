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Amasya'da Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Amasya'da Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında tırın dorsesinde hasar meydana geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'den Samsun'a giden Namık A. idaresindeki 55 JJ 287 plakalı tırın dorsesinden, Şeyhyeni köyü yakınlarında alev çıkmaya başladı.

Yangını fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bu sırada sürücü, yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Yangın, bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken tırın dorsesinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

İtfaiye Amasya Güncel Haberler

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