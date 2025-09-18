Haberler

Amasya'da TIR'da 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da TIR'da 17 Kaçak Göçmen Yakalandı
Amasya'da polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu TIR'ın dorsesinde bulunan 3 kamp çadırında 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili müdürlüğe teslim edildi.

AMASYA'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde kurulu 3 kamp çadırı içinde Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. TIR'ın şoförü Z.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Z.A. yönetimindeki TIR kent girişinde durduruldu. Yapılan aramada, TIR'ın dorsesinde kurulu 3 kamp çadırından, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. TIR'ın şoförü Z.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
