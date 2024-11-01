Amasya'da TIR'a Arkadan Çarpan Otomobilde Çift Yaralandı

AMASYA'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ali Tayyare (26) ile yanındaki eşi Şevval Tayyare (22), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Mobilyacılar Sitesi önünde meydana geldi. Ali Tayyare'nin kullandığı 05 ACF 770 plakalı otomobil, iddiaya göre, sinyal verip duran Mustafa Akyazı'nın kullandığı 42 APC 873 çekici ve 42 DBB 69 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ali Tayyare ile yanındaki eşi Şevval Tayyare yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Tayyare'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.