Amasya'da TIR'a arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

AMASYA'da, seyir halinde olan TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Uyanık (60), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Gümüşhacıköy-Merzifon yolunda meydana geldi. Gümüşhacıköy'den Merzifon istikametine seyir halinde olan Yusuf Uyanık yönetimindeki 05 AV 485 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamete seyir halinde olan V 372 LG plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Uyanık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uyanık'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, soruşturma sürüyor.