Amasya'da Tilkiye Ekmek Veren Vatandaşın Görüntüleri

Amasya'da Tilkiye Ekmek Veren Vatandaşın Görüntüleri
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Amasya'da yiyecek arayan bir tilki, şehir merkezine inerek bir vatandaş tarafından verilen ekmeği yedi. Tilkinin bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Amasya'da aç kaldığı için şehir merkezine inen tilki, bir vatandaş tarafından verilen ekmeği yedi.

Amasya Meteoroloji Müdürlüğü gözlem sahasında gezen Bilal Şimşekoğlu, bir tilkiyle karşılaştı.

Şimşekoğlu, yiyecek arayan tilkiye ekmek verdi. Ekmeği alıp yiyen tilki, bölgeden uzaklaştı.

Bilal Şimşekoğlu'nun tilkiyi beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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