Amasya'da Ticari Taksilere Denetim

Amasya'da polis, asker kayıt kabul günü ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Taksimetre açmadığı belirlenen 10 araç sürücüsüne ceza uygulandığı bildirildi.

Asker kayıt ve terhis günlerinde kurallara aykırı olarak taksimetre açmadan ve askere gelip terhis olan misafirlere fahiş fiyat uygulayan ticari taksiler hakkında alınan yoğun şikayetler şoförler odası ve bütün ticari taksi duraklarına tebliğ edip bu konuda gerekli denetimlerin yapılacağı ve kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen ticari taksiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını geçen ay bildiren Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün uygulama yaptı.

Ekipler tarafından yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar üzerinde yapılan faaliyetler sonucu yolcu taşımacılığı yapan 50'den fazla araç Taşıma ve Karayolları Trafik Kanunu açısından denetime tabi tutuldu. 10 araç sürücüsüne ilgili maddelerden ceza işlem uygulandı. - AMASYA